CC De Steiger zoekt standhouders voor keramiekmarkt

Willebroek Niemand wil bergen grond verwijde­ren tijdens PFOS-sanering: “Gezondheid van bewoners lijkt niet van tel”

De PFOS-saneringswerken in de nieuwe woonwijk De Naeyer in Willebroek zijn nog maar net gestart, en nu al zorgen verschillende bergen grond voor discussie. Zowel projectontwikkelaar Matexi als afvalstoffenmaatschappij OVAM willen deze bergen niet verwijderen, de bewoners voelen zich in de steek gelaten: “Onze gezondheid lijkt ondergeschikt aan dit juridisch kluwen.”

6 maart