CC De Steiger zoekt kunstenaars voor expo over ‘verzet’

Dit voorjaar organiseert CC De Steiger in samenwerking met CC Binder uit Puurs, Atheneum Boom en Toneel Harlekijn een theaterproject over De Zwarte Hand. Dat is een verzetsbeweging die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Rupelstreek actief was.Gelijktijdig wil De Steiger het werk van vier kunstenaars of creatievelingen tentoonstellingen in de etalages langs de Kaai in Boom.