CC De Steiger vertoont ‘Tori et Lokita’

Tweede fase van bouw INEOS-kra­ker komt eraan: De­nys-Aerts­sen legt leidingen, wegen en voetpaden

Chemiereus INEOS gunt de tweede fase van de civiele werken – zoals wegen, leidingen, kabels - voor de ethaankraker in de Antwerpse haven aan de combinatie Denys-Aertssen. In april start de aanleg van ondergrondse leidingen, tijdelijke gebouwen en verharde wegen. De opdracht is goed voor 100 miljoen euro en loopt over twee jaar.