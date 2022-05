CC De Steiger vertoont melodrama ‘Carol’

Terhagen “Plezanter dan gewone jeugdbewe­ging!”: Akabe Toetertoe viert 25ste verjaardag

Akabe Toetertoe in Terhagen heeft zaterdag de 25ste verjaardag gevierd. Het enthousiasme bij de scoutsgroep voor kinderen met een beperking is na een kwarteeuw minstens even groot als bij de oprichting. “Het is hier plezanter dan bij een gewone jeugdbeweging!”

14 mei