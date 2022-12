CC De Steiger vertoont ‘Everything Everywhere All at Once’

Evelyn heeft samen met haar man Waymond een onsuccesvolle wasserette, een rebellerende dochter en een belastingaangifte die maar niet lijkt te eindigen. Exact op het moment dat het allemaal teveel wordt, verscheurt het universum in een oneindig aantal universums. Evelyn is niet langer zomaar een wasserettehouder, maar ook internationaal bekende filmster, kungfu-meester, chef-kok of misschien de held die iedereen al die tijd nodig had.

‘Everything Everywhere All at Once’ is een eigenzinnige sciencefiction-avonturenfilm waarin alternatieve realiteiten met elkaar op de vuist gaan. De film had al een bioscooprelease in de Verenigde Staten. Daar scoorde ‘Everything Everywhere All at Once’ niet alleen verbluffende cijfers aan de box-office, hij werd ook overladen met sensationele reviews en daarmee gebombardeerd tot één van de must sees van 2022.