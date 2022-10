CC De Steiger kan uitpakken met nieuw pop-up cultuurcafé

Schelle Schelse Lani (22) schittert in The Voice: “Hopelijk gaan er hierna meer deuren open”

Komt de volgende winnares van The Voice uit Schelle? Als het van Lani Lauwers (22) afhangt wel. De zangeres maakt op vrijdag 7 oktober haar opwachting in het VTM-programma, maar legt de lat meteen hoog. “Ik hoop om de liveshows te halen. De spanning van live te kunnen optreden, is met niets te vergelijken.”

