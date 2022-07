Camping op Tomorrowland anderhalf uur vroeger geopend door grote toestroom

Boom/Rumst ‘Buurvrouw’ Marina (65) is klaar om festival­gan­gers hartelijke ontvangst te geven: “Zo blij dat Tomorrow­land weer terug is”

Tomorrowland laat bij heel wat buurtbewoners in Boom en Rumst ieder jaar het beste naar boven komen. Maar bij Marina Verschragen (65) gaat het nog wel een paar stapjes verder. Zij is al maanden in de weer om de kampeerders die donderdag toestromen een warm welkom te geven. Met duizenden zelfgeknutselde bloempjes, geluksvlindertjes en haarlintjes en een flinke dosis warmte die zij uitdeelt aan iedereen die haar voordeur passeert. Maak kennis met misschien wel de meest positieve Tomorrowlandbuur van allemaal.

11 juli