Camping Dreamville moet wijken voor kleiontginning: Tomorrowland zoekt grond voor 10.000 kampeerders

VOETBAL Protocol voor eerstenati­o­na­lers verworpen: Waalse clubs vragen opschor­ting, Rupel Boom wil competitie afwerken onder gekende voorwaar­den

2 december Muurvast zit de discussie rond de herstart van de competitie in eerste nationale. Het protocol dat vertegenwoordigers van SK Heist, THES Sport en Tienen indienden in naam van de werkgroep van de eerstenationalers werd verworpen door de KBVB. De clubs kunnen bijgevolg ten vroegste medio februari de draad weer oppikken in competitieverband. Als het al zover komt, want de Waalse clubs neigen steeds meer naar de meest drastische optie van allemaal: de competitie volledig stopzetten. Bij Rupel Boom geeft men de hoop om het seizoen af te werken nog niet op. Onder voorbehoud van de gekende voorwaarden: met horeca en supporters, of de bal rolt niet.