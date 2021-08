Camerabeelden tonen hoe gewapende bende vijf tienermeisjes tijdens pyjamafeestje overvalt

BOOMZo’n acht gewapende mannen met bivakmutsen op zijn zaterdagnacht een huis in de Bosstraat in Boom binnengevallen. Daar hielden op dat moment een aantal tienermeisjes een pyjamafuif. Er werd ook één keer geschoten, vermoedelijk met een alarmpistool. De bewakingsbeelden van het huis van de buurman geven een beeld van hoe de inval zich afspeelde.

Op bewakingsbeelden van de aanpalende woning is vrij duidelijk te zien hoe een groep mannen zich verzamelt voor een inval in het huis in de Bosstraat. In een doodlopend straatje verderop bereiden ze zich voor, doen ze bivakmutsen op en spreken ze elkaar moed in. Dat gebeurt allemaal tussen 00.10 en 00.12 uur, volgens de data op de videobeelden. De inbrekers lijken jong, maar zijn onherkenbaar door hun kleding. Een van hen houdt een mes vast.

Tegen 00.13 uur proberen ze hun slag te slaan. Ze trachten onder meer om via hetzelfde steegje waar ze zich voorbereid hadden de tuin van de buurman te betreden om zo verder te lopen naar de woning van de jonge meisjes. Wat er vervolgens precies gebeurt, is moeilijk te zien, maar rond 00.14 uur, amper twee minuten nadat ze aan hun inbraak begonnen, rennen de jongens weer weg. Tijdens hun vlucht lost een van hen een schot, wat vermoedelijk met een alarmpistool afgeschoten werd.

Muziek stiller gezet

De buurman die ons de videobeelden bezorgde vertelde dat hij rond 23.30 uur die avond was thuisgekomen. “We parkeerden onze auto verderop in de straat, maar zagen toen nog helemaal niets. Wat later vroegen de meisjes naast ons, die blijkbaar met zijn vijven een klein feestje in de tuin aan het houden waren, zelf nog heel vriendelijk of ze hun muziek wat stiller moesten zetten, dus er leek niets aan de hand. Rond kwart voor twaalf ging ik nog even buiten met de hond en niet ontzettend veel later is dit dan gebeurd.”

Volgens de buurman is dit een unicum in de wijk. “Ik woon hier nu anderhalf jaar en dit is de eerste keer dat zoiets voorvalt.” Voor een andere buurman is het zelfs de eerste keer in 15 jaar dat hij in de Bosstraat woont.

Geen grote buit

Het incident lijkt dus zaterdagnacht voor wat opschudding te hebben gezorgd in de straat. Nochtans was de uiteindelijke buit niet indrukwekkend. Ze namen enkel wat persoonlijke spullen mee, waaronder een handtas en een gsm. Hun motieven zijn vaag. “Het is helemaal niet duidelijk,” vertelt Kristof Aerts van het parket. “Er was geen grote buit aanwezig. Dit lijkt dan ook niet meteen op georganiseerde misdaad. De ouders van de meisjes waren tijdens de inval ook niet thuis. Vooralsnog zijn er nog geen arrestaties verricht.”

Van de verdachten ontbreekt elk spoor. In de Dirkputstraat, niet ver van de plaats delict, werd diezelfde avond nog een politieinterventie uitgevoerd, maar die bleek niet te kaderen in het onderzoek naar de inbraak in de Bosstraat.