Café De Steiger sluit (tijdelijk) de deuren: “In september openen we op andere locatie”

In november vorig jaar opende aan de Schouwburg, op de plaats van het vroegere Kuraplaza en Kleidal, café De Steiger. Daarmee wilde het cultuurcentrum aan de bezoekers van zijn voorstellingen de kans geven om vooraf of na afloop nog iets te drinken. Het café viel de afgelopen maanden goed in de smaak, maar al bij aanvang was het duidelijk dat het maar om een tijdelijk initiatief ging. Nu, acht maanden na de opening, is café De Steiger aan zijn laatste week toe.

“Het is jammer dat we ermee moeten stoppen, want het café draaide bijzonder goed”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Maar we wisten al van in het begin dat we zouden moeten verhuizen voor de werkzaamheden die daar gepland staan. We hebben wel al plannen om het pop-upcafé in september op een andere locatie open te doen, meer bepaald in het ACV-gebouw aan de andere kant van de Schouwburg.”