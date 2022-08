Buurthuis van Tomorrowland sluit na drie pittige weken: “Zo’n extra festivalweekend vreet energie”

De drie festivalweekends mogen dan wel zonder al te grote problemen zijn verlopen, dat betekent niet dat het voor de medewerkers van het buurthuis rustige weken zijn geweest. Net als de voorbije edities fungeerden zij weer als de ideale schakel tussen de organisatie en de buurtbewoners. Zij zijn dé go-to voor buren die bijvoorbeeld vragen hebben over mobiliteit, opmerkingen hebben over geluidsoverlast of gewoonweg eens een praatje willen maken. Concreet: het is er regelmatig een komen en gaan van mensen en de telefoon en de mailbox blijven er zelden lang stil.

“Ja, het zijn best pittige weekends geweest”, knikt ombudsman Ivo Corbeels. “Niet zozeer qua aantal opmerkingen die we hebben gekregen, maar vooral qua werk. Zo’n derde weekend, dat vreet energie. En het is ook even hard werken als de andere weekends. Bovendien stonden we deze keer in voor de bedeling van 2.000 Tomorrowlandvlaggen voor de buurt en hadden we een apart telefoonnummer voor vragen rond mobiliteit. Gelukkig hadden we voor deze editie ons team kunnen versterken van zes naar negen mensen. Met die negen mensen hebben we op drie weken tijd liefst 1.200 manuren gepresteerd.”

“De aard van de klachten en opmerkingen die we hoorden, liggen in de trant van de voorgaande edities. Het meest besproken thema van de afgelopen weken, was ongetwijfeld mobiliteit. Vermoedelijk was dat te wijten aan een gebrek aan stewards. Daartegenover staat dat we aanzienlijk minder opmerkingen hebben gekregen over rondcirkelende helikopters. We luisteren sowieso naar iedereen en proberen te doen wat we kunnen. Dat is veel, maar zeker ook niet alles. Soms krijgen we de vraag of we de muziek wat stiller kunnen zetten. Maar dat kunnen we dus níét doen.” (lacht)

Het buurthuis sluit na dinsdag de deuren, maar voor vragen en opmerkingen over Tomorrowland kan je nog tot eind augustus bellen naar het nummer 0800 19 009.

