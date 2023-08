Burgemeesters maken eerste balans op van Tomorrowland: “Bijna 700 GAS-boetes voor foutief parkeren”

Geen zwemfeest­jes in vijvers op Tomorrow­land door blauwalgen

Onderweg op Tomorrowland passeren de festivalgangers langs en over de vele vijvers van De Schorre in Boom en Rumst. Als het zonnetje schijnt, kan een verfrissende duik nemen verleidelijk zijn. Dat is echter niet toegestaan door de blauwalgen in het water. Signalisatie wijst op dat verbod.