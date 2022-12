Burgemeester ziet fusie op termijn als onvermijdelijk: “Niks verkeerd mee om nu al verkennende gesprekken te voeren”

Antwerpen/Schoten Miljonairs­doch­ter Mireille Gram moet in de cel blijven

De raadkamer besliste vandaag dat Mireille Gram een maand langer in de gevangenis moet blijven voor belaging van haar eigen kinderen. De miljonairsdochter uit Schoten die in 2018 werd veroordeeld voor de moordpoging op haar tweelingdochters, had de meisjes via sociale media lastig gevallen.

