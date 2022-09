Burgemeester en oppositieraadslid pleiten in open brief voor openhouden ISVAG-oven: “Sluiting zou niet getuigen van goed bestuur”

Boom/Aartselaar/Wilrijk De discussie rond de toekomst van de ISVAG-verbrandingsinstallatie in Wilrijk blijft de gemoederen beroeren. Terwijl men in Aartselaar net probeert om de oven zo snel mogelijk te laten sluiten, hebben Booms burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en oppositieraadslid Anita Ceulemans (Vooruit) een open brief ondertekend met één duidelijke boodschap: “ISVAG openhouden is de enige juiste beslissing.”

“Op dit moment beleven we de grootste energiecrisis uit ons bestaan”, begint de open brief. “Iedereen wordt getroffen door de impact van de stijgende energieprijzen. Temidden van zo’n crisis vinden we het onbegrijpelijk dat enkele buurtbewoners, een natuurvereniging en sommige politici, vaak met bijzonder weinig kennis van het dossier en in tegenstelling tot de vele positieve adviezen, het vergunningsdossier van de ISVAG-installatie reduceren tot een emotioneel en ideologisch debat. Nochtans is er tot op vandaag geen enkel rationeel argument te vinden om de stekker uit een goed werkende afvalenergiecentrale te trekken. Integendeel, in volle energiecrisis pleiten om ISVAG te sluiten, is geen goed bestuur.”

Gestegen opbrengsten

“ISVAG produceert met het afval elektriciteit voor 25.000 gezinnen en warmte voor bedrijven, die daardoor niet meer afhankelijk zijn van buitenlands gas. Voor deze energie krijgt ISVAG nu een hogere vergoeding dan een aantal maanden geleden. ISVAG is een zuivere intercommunale en vindt het dan ook niet meer dan normaal om die extra opbrengsten te delen met de aangesloten steden en gemeenten. De opbrengsten, die voor een privébedrijf pure winst betekenen, gaan bij de zuivere intercommunale immers terug naar de bevolking, de belastingbetaler. Hierdoor wordt de verwerking van hun afval een stukje voordeliger. Dankzij de gestegen elektriciteitsopbrengsten zullen de aangesloten gemeenten dit jaar 8 miljoen van hun betaalde voorschotten terugkrijgen, vier keer meer dan vorig jaar.”

Zuiveringsinstallatie

ISVAG vraagt momenteel een omgevingsvergunning om het afval van meer dan één miljoen mensen in 30 steden en gemeenten te kunnen blijven verwerken. Het openbaar onderzoek daarnaar is volop lopende. Volgens de tegenstanders is de oven van ISVAG een aftandse afvalbarak, die niet alleen volstrekt overbodig, maar ook bijzonder milieubelastend is en waarvoor betere alternatieven bestaan. Maar daar zijn Baert en Ceulemans het niet mee eens: “De installatie voldoet aan alle strenge normen”, klinkt het. “Tegelijk blijft de intercommunale investeren, onder meer in een nieuwe zuiveringsinstallatie waardoor de stikstofemissies gehalveerd kunnen worden en een bijkomende turbine waardoor er nog meer en efficiënter energie kan worden geproduceerd.”

Dogma’s

“De energienood is hoog, vandaar dat we vandaag dit signaal willen geven, over de partijgrenzen heen, vanuit meerderheid en oppositie. Wie in tijden van crisis halsstarrig vasthoudt aan dogma’s, bewijst niemand een dienst, noch het milieu, noch de burger. Wie ISVAG een oude koe noemt, vergist zich bovendien schromelijk. In de wei staat een springlevend werkpaard, dat sinds jaar en dag de lasten van de gemeenten verlicht. Daarom is ISVAG open houden dan ook de enige juiste beslissing.”

