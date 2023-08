Boomse park krijgt in 2024 nieuwe speeltuin

De Vlinder en rederij Greenstar­li­ne organise­ren samen familiedag in Willebroek: “Willen iedereen betaalbaar laten genieten van muziek en animatie”

Een familiedag voor iedereen, zonder onderscheid in leeftijd, afkomst, financiële middelen of overtuiging. Dat is wat vzw De Vlinder en rederij Greenstarline nu zondag 20 augustus samen organiseren in Willebroek. “We bieden gratis boottochten, optredens, kinderanimatie en meer aan, en hopen heel wat gezinnen eens ‘uit hun kot’ te lokken om mee te komen genieten”, zegt Kenneth Rumes van De Vlinder.