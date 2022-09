Boomse organisatie Niños Con Alas bouwt waterput in Bolivia: “Drinkbaar water voor 60 gezinnen”

Niños Con Alas – Spaans voor ‘kinderen met vleugels – is een vierdepijlerorganisatie die vorig jaar werd opgericht door een aantal Bomenaars met een hart voor Bolivia. “Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika”, zeggen initiatiefnemers Danielle Maes, Juan Roca en Peter Rosemeyer. “Op verschillende plaatsen in het land is niet eens een waternetwerk aanwezig. Nochtans heeft de beschikbaarheid van water een enorme invloed op gezonde voeding, hygiëne, algemeen welzijn en ontwikkeling. Met een aantal van onze projecten proberen we dan ook de toegang van de Bolivianen tot drinkbaar water te vergroten.”

Salpeter

Na een aantal kleinere projecten realiseerde Niños Con Alas vorige maand zijn tot nog toe grootste project. In de stad Quillacollo, zo’n 6 kilometer buiten Cochabamba, werd een waterput gerealiseerd. “Omdat hier geen waternetwerk was en het grondwater gecontamineerd is door salpeter, waren de inwoners aangewezen om zeer duur drinkwater aan te kopen. Daarom hebben we - met de steun van Atlas Copco en hun partner Water for All - een put laten boren tot 100 meter diepte, in de tuin van een instelling die we ondersteunen. Twee naburige instellingen - de ene voor jonge delinquenten, de andere voor straatkinderen - en 60 gezinnen uit de omgeving kunnen nu gebruik maken van glashelder, zoet drinkbaar water.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Danielle Maes is een van de oprichters van Niños Con Alas. © rv

Regenwater

Maar Danielle, Juan en Peter hebben nog meer mooie plannen. “Het is de bedoeling om de komende drie jaar elk jaar één klein project te realiseren. In 2023 willen we een regenwateropvangproject realiseren in een instelling voor kleine kinderen met een beperking. Ook daar is geen waternetwerk aanwezig en om water aan te kopen, is er te weinig budget. Al het geld gaat bijna volledig op aan voeding en medicatie. Hierdoor worden de kinderen amper tweemaal per week gewassen. Dat willen we oplossen door regenwater, dat hier overvloedig vloeit in het natte seizoen, op te vangen en te filteren zodat het kan gebruikt worden in alle sanitaire ruimten, in de keuken en voor de wasmachines.”

Gezondheidscentrum

Voor 2024 en 2025 staan er twee projecten op de planning om afvalwater van wasmachines te hergebruiken. “Het gerecycleerde en gefilterde afvalwater zal dienen om de toiletten door te spoelen”, klinkt het. “Eén project is gepland in een instelling voor jongeren met een beperking, het andere in het gezondheidscentrum Centro Salud, in de zeer arme inheemse gemeenschap van Valle Hermoso. Dat is een bergachtig gebied waar slechts zelden een geschikt transportmiddel kan ingeschakeld worden om water te leveren en waar men dagelijks enkele kilometers moeten lopen om water uit de rivier te halen voor dagelijks gebruik.”

Giften en subsidies

Voor de drie projecten heeft Niños Con Alas een budget nodig van ongeveer 18.000 euro. De organisatie kan wel rekenen op 1.000 euro per jaar subsidie van de provincie Antwerpen en vraagt subsidies bij de gemeente Boom en Pidpa. Maar of de plannen effectief gerealiseerd kunnen worden, hangt ook af van de giften die kunnen worden ingezameld.

Donderdagavond vertrekken Danielle en Juan alvast opnieuw naar Bolivia voor een bezoek aan hun projecten. “In het voorjaar van 2023 willen we met het fotomateriaal van onze reizen iets organiseren voor het brede publiek. Zodat iedereen kan kennismaken met de natuurlijke en culturele rijkdom van Bolivia en zodat iedereen kan zien dat de centen die we inzamelen goed worden besteed.”

Wie een gift wil doen, kan terecht op deze website. Meer info over Niños Con Alas is hier te vinden.

Volledig scherm Het bouwen van de waterput in de Boliviaanse stad Quillacollo. © rv

Volledig scherm Het bouwen van de waterput in de Boliviaanse stad Quillacollo. © rv

