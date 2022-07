Booms park kampt met bezoedeld water

Rupelstreek 10.000 ‘buren’ genieten van hun feestje op Tomorrow­land: “Nog veel groter en mooier dan op tv”

10.000 ‘buren’ uit Boom, Rumst, Niel, Schelle, Hemiksem, Aartselaar en Willebroek hebben woensdag hun hoogsteigen Tomorrowlandfeestje gekregen. Op uitnodiging van de organisatie konden ze van 14.30 tot 22 uur vrij over het terrein kuieren en zich in de typische festivalsfeer laten onderdompelen. Dé eyecatcher was natuurlijk het indrukwekkende hoofdpodium, maar er viel nog veel meer te bewonderen en te beleven.

20 juli