Boom zoekt uitbaters voor zomerbars: “Extra beleving in park en centrum”

BoomDe zomerbars in de tuin van de dekenij aan de Hoogstraat en in het vroegere Melkhuisje in het gemeentelijke park keren deze zomer terug. Het gemeentebestuur gaat alvast op zoek naar geïnteresseerde uitbaters.

Net als vorig jaar geeft het gemeentebestuur de kans aan uitbaters om in Boom twee zomerbars te organiseren. Het gaat enerzijds om de zomerbar in het gemeentelijke park, het vroegere Melkhuisje dat de jongste twee jaar als Bar Hasart werd uitgebaat door Boomse verenigingen, en anderzijds om de pop-upbar in de tuin van de dekenij.

“De beide zomerbars zorgden voor heel wat extra beleving in het park en in het centrum”, zegt bevoegd schepen Inge De Ridder (N-VA). “We hebben daarom een ontwerp van een concessie opgemaakt, die loopt over een periode van één jaar, namelijk 2022., maar met mogelijke verlenging met drie jaar. Het Melkhuisje dient ten laatste open te gaan op 1 juni 2022, terwijl de pop-upbar maximaal vier maanden geopend kan zijn.”

De uitbaters worden verwacht om minimum een aantal activiteiten te organiseren en veel aandacht te schenken aan hun totaalconcept. “De beoordeling van de kandidaten zal onder meer gebeuren op basis van de ‘look and feel’ van de zomerbar, met sfeervolle verlichting en aankleding, en de samenhang tussen de locatie, de omgeving en het concept”, aldus De Ridder.

Plan van aanpak

Volgens oppositiepartij Vlaams Belang worden de prioriteiten in de beoordeling verkeerd gelegd. “Er worden veel punten toegekend aan hoe het eruit ziet, aan kwaliteit en inrichting, terwijl de zaken die nodig zijn om er écht een succes van te maken, zoals een plan van aanpak en de programmatie, op minder punten staan. Het zijn nochtans dat soort dingen die het verschil maken tussen een goede zomerbar en de zoveelste in de rij”, merkt Hans Verreyt (VB) op.

Kandidaat-uitbaters kunnen zich alvast aanmelden vanaf donderdag 10 maart via een online systeem, te vinden op www.boom.be. Voor meer informatie of een plaatsbezoek kunnen ze contact opnemen met de dienst Beleving via beleefboom@boom.be.