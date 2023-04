Boom zoekt nieuwe uitbater voor Melkhuisje in gemeentelijke park

Werken in Pierstraat wekken wrevel in naburige wijken: “We zitten afgesloten”

De werkzaamheden in de Pierstraat leiden tot wrevel bij de bewoners van de wijken Kleine Paepedaelen in Reet en Koekoek in Aartselaar. Omdat in de Pierstraat momenteel tijdelijk enkelrichting geldt vanaf Nde A12 richting Niel, moeten zij een heel eind omrijden om thuis te geraken. Schepen van Openbare Werken Geert Antonio (N-VA) broedt intussen op een oplossing.