Boom zoekt begeleiders voor nieuwe zomerschool

Pendelaars moeten blijven wachten op aanpassin­gen aan Hemiksemse station: “Onbegrij­pe­lijk”

Slecht nieuws voor de Hemiksemse pendelaars. Ook de komende jaren zullen de NMBS en Infrabel niet investeren in een aanpak van het perron in het Hemiksemse station. Nochtans is het gemeentebestuur daarvoor al geruime tijd vragende partij.