Boom verscherpt controle op nieuwe handelszaken: “Beter voorkomen dan genezen”

De afgelopen jaren is er een onrustwekkende tendens vast te stellen in het Boomse handelscentrum: er komen vaak dezelfde handelszaken bij. Om daar verandering in te brengen, heeft het gemeentebestuur het reglement voor de uitbatingsvergunning voor nieuwe handelszaken - het zogeheten RAUVO - vernieuwd en verstrengd. Zo moeten voortaan ook telecomwinkels, handcarwashes, takeaways en kappers een vestigings- en uitbatingsvergunning aanvragen. Dat was voordien enkel beperkt tot nacht- en belwinkels.

Dekmantel

“Heel wat handelszaken imagoverlagend en brengen heel wat overlast met zich mee. Bovendien zijn verschillende handelszaken een dekmantel of betrokken in het crimineel milieu. We willen in Boom liever voorkomen dan genezen en we willen dan ook verhinderen dat zulke handelszaken zich hier zouden vestigen. Met de geactualiseerde RAUVO kunnen we meer controle uitoefenen op handelszaken voor ze opengaan”, aldus schepen van Lokale Economie Tom Dewandelaere (CD&V).

Concreet zal er een administratieve controle worden uitgevoerd op vlak van ruimtelijke ordening, brandkeuring en alle andere wettelijke verplichtingen. Daarnaast wordt ook voorzien in een uitgebreider moraliteitsonderzoek door de lokale politie. Hiervoor wordt een samenwerking opgezet met het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC), dat toegang heeft tot meerdere databanken en de controle dus nog kan verscherpen.



Meldingsplicht

Daarnaast wordt ook een algemene meldingsplicht ingevoerd voor alle handelszaken die zich in Boom willen vestigen. “Op dit moment kunnen handelszaken zonder enige melding of zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte is de deuren openen”, aldus Dewandelaere. “Om dit alles beter te kunnen opvolgen, voeren we nu een meldingsplicht in. Het is niet de bedoeling om het handelszaken moeilijk te maken zich in Boom te vestigen. Wél willen we beter kunnen opvolgen welke handelszaken zich vestigen. Op die manier kunnen we handelaars ook beter ondersteunen.”

