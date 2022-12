Boom trapt eindejaarsactie af: één jaar gratis brood te winnen

Met de eindejaarsactie word je extra beloond als je in Boom gaat winkelen. Voor elke aankoop van minstens 10 euro krijg je bij de deelnemende Boomse handelaars - dienstverlening en horeca nemen niet deel - een deelnameformulier. Wie zijn of haar gegevens hier op invult en ze aan de handelaar geeft of in het gemeentehuis in de bus steekt, maakt kans op een mooie prijs.