Boom toont solidariteit met Iraanse vrijheidsstrijd: “We moeten een stem geven aan de stemlozen”

“Dit is onze manier om solidariteit te tonen met de Iraanse strijd voor vrouwenrechten, leven en vrijheid”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Al sinds 1979 loopt het in Iran verkeerd en de situatie wordt alsmaar erger. Onschuldige mensen worden vermoord of afgevoerd na een schijnproces en het recht op betogen is er onbestaande.”

“Dit is misschien maar een vlag die wordt gehesen, maar voor ons betekent het zoveel meer”, reageert N-VA-Kamerlid Darya Safai, zelf geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran. “Deze vlag is een symbool in de strijd voor de Iraanse vrijheid. Het is een lange en zware strijd: er zijn martelingen, executies en verkrachtingen. Maar ook wij kunnen het Iraanse volk helpen door onze steun te betuigen en door een stem te geven aan de stemlozen.”