Boom start met inschrijfsysteem voor kleuter- en lagere scholen

Willebroek Vrouw (73) bestolen door gauwdief

Een 73-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal in de Nachtegaalstraat in Willebroek. De dief ging ervandoor met een handtas. “Deze kon later worden teruggevonden”, zegt Elke Wauters van de politiezone Rivierenland. “Er werd wel een geldsom ontvreemd.” De politie is nu een onderzoek opgestart. De dader wordt opgespoord.

10:05