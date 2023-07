Boom organiseert Tomorrowland Shopping Days: “Ook tijdens festival zijn onze handelaars bereikbaar”

18-jarige Nederlan­der sterft nadat bestelwa­gen inrijdt op vrachtwa­gen op A12 bij Stabroek

Op de A12 in Stabroek is er maandagavond een dodelijk ongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. Een bestelwagen reed in op een stilstaande vrachtwagen in de staart van een file. Door het ongeluk kantelde de bestelwagen. De passagier, een 18-jarige Nederlander, overleefde het ongeluk niet. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.