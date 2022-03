Boom Mondiaal organiseert stiltecirkel voor oorlogsslachtoffers

Niel/Boom Budgethuis moet jongeren voorberei­den op zelfstan­dig leven: “Goede kennis van financiën en administra­tie is onontbeer­lijk geworden”

Wie de stap zet om alleen te gaan wonen, wordt met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Om jongeren daar beter op voor te bereiden, is er in Niel nu het Budgethuis. Daar gaan zo’n 250 jongeren de komende weken kennismaken met wat het leven kost en wat ze in orde moeten brengen om veilig zelfstandig te kunnen leven. “We zien vaak jonge twintigers aankloppen bij het OCMW voor steun. Met het Budgethuis proberen we dit te voorkomen.”

