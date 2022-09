Boom krijgt met Topvélo 3.0 nieuwe fietsenwinkel: “Met hersteldienst voor alle merken”

Boom Na de sluiting van RMB moest Boom het stellen zonder fietsenzaak. Maar daar brengen Gerd Van Praet en Brenda Backx binnenkort al verandering in. Zij openen eind september Topvélo 3.0 in de Hoogstraat, hun derde vestiging al.

In 2018 openden Gerd van Praet en Brenda Backx hun eerste fietsenwinkel in hun thuisgemeente Ruisbroek. Eerder dit jaar konden ze de deuren openzwaaien van Topvélo 2.0 in Willebroek. En deze maand openen ze in de Boomse Hoogstraat - op de plaats waar vroeger kledingzaak Van Den Bril zat - reeds hun derde zaak: Topvélo 3.0.

“Eigenlijk doen wij alles, zolang het maar met fietsen te maken heeft”, glimlacht Gerd. “We zijn gespecialiseerd in elektrische fietsen, maar ook voor stadsfietsen, kinderfietsen, BMX’en en mountainbikes kan je bij ons terecht. We hebben ook een eigen hersteldienst van alle merken.”

Opvallend is dat je als particulier bij Topvélo ook een e-bike kan leasen. “Je hebt al wel wat bedrijven die e-bikes leasen. Maar wij zijn de enige in België die dit aanbieden voor particulieren. Met zo’n leasing ben je na 2 jaar en na het betalen van het restbedrag eigenaar van je fiets. Die formule is héél populair”, zegt Gerd.

Nieuwe wind

“Waarom we na Ruisbroek en Willebroek voor Boom kiezen? Er is ons verteld dat er volop een nieuwe wind door het handelscentrum waait. Het gemeentebestuur neemt allerlei initiatieven om het centrum opnieuw te laten bruisen. Daar willen we graag deel van uitmaken”, zegt Brenda.

“Bovendien vonden we hier het ideale pand, in een van de winkelstraten van Boom. Nog een belangrijke factor is dat er hier sinds de sluiting van RMB geen fietsenwinkel meer was. Of toch geen fietsenwinkel met een eigen hersteldienst. We zien de toekomst hier dus positief tegemoet.”

Al is er wel één bezorgdheid bij de zaakvoerders. “De zoektocht naar personeel verloopt niet van een leien dakje. We zijn voor onze nieuwe winkel nog op zoek naar een fietshersteller en een verkoper. Kandidaten mogen zich altijd aanbieden. Zet dat er zeker maar in.” (lacht)

Topvélo 3.0 opent in het laatste weekend van september de deuren. Meer info is te vinden via deze website.

