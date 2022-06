Boom geeft zwemsubsidie aan basisscholen en inwoners: “Op laagdrempelige manier leren zwemmen blijft mogelijk”

BoomHet gemeentebestuur van Boom heeft een zwemsubsidie in het leven geroepen voor Boomse inwoners en basisscholen. Dat moet een alternatief vormen voor de sluiting van het zwembad van de scholengroep Rivierenland in de Jan Frans Willemsstraat. “Zwemmen blijft nog steeds mogelijk voor onze inwoners en scholen”, benadrukt schepen van Sport Tom Dewandelaere (CD&V).

De sluiting van het zwembad van de scholengroep Rivierenland op 30 juni heeft zoals bekend grote gevolgen voor de Boomse zwemmers. Niet alleen kan de Bomenaar er niet meer terecht om baantjes te trekken, zijn of haar kinderen kunnen ook niet meer leren zwemmen dicht bij huis. Dat maakt dat de zoektocht naar zwemwater opnieuw heel erg precair wordt. Maar met het invoeren van een zwemsubsidie voor inwoners en lokale basisscholen hoopt het gemeentebestuur wel al voor een eerste, tijdelijke oplossing te zorgen. Het subsidiereglement werd de afgelopen gemeenteraad besproken en goedgekeurd.

Intergemeentelijk zwembad

“Boomse burgers kunnen rekenen op een toelage van 1 euro per zwembeurt, met een maximum van dertig zwembeurten per jaar. Het gaat om een zwembad naar keuze, binnen de provincie Antwerpen. Voor de terugbetaling dient de Bomenaars de nodige kassatickets binnen te brengen bij onze sportdienst”, legt schepen van Sport Tom Dewandelaere uit.

“Voor leerlingen uit de Boomse basisscholen bedraagt de zwemsubsidie maximaal 3 euro per zwembeurt, inclusief vervoer. Elke basisschool is vrij te kiezen in welk zwembad de zwemlessen plaatsvinden, maar we hebben wel een aparte overeenkomst afgesloten met de interlokale vereniging van het zwembad DOK-3 in Aartselaar. Daarbij zal 6 euro worden aangerekend per leerlingen en per zwembeurt. De overeenkomst geldt voor een looptijd van 10 jaar en gaat in op 1 september 2022.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Met het openluchtzwembad in het park is er nog altijd wat zwemwater in Boom over. © Klaas De Scheirder

“Met dit subsidiereglement en deze overeenkomst zijn alvast twee grote groepen van kandidaat-zwemmers afgedekt”, meent de schepen. “Al onze basisscholen hebben hiermee voldoende zwemwater. De helft van hen zal terechtkunnen in Aartselaar, de andere helft in andere zwembaden in de regio.”

Openluchtzwembad

Oppositieraadslid Hans Verreyt (VB) mist wel wat ambitie in de plannen van het gemeentebestuur. “We klikken ons nu voor tien jaar vast aan zwemuren voor schoolzwemmen in Aartselaar. Maar hebben we dan geen ambitie om een mogelijk zwembad te realiseren in De Klamp? Bovendien hebben we nog het zwemwater van het openluchtzwembad in ons park (dat wordt uitgebaat door de Ijsberen Boom, red.). Ik denk dat heel wat mensen geïnteresseerd zijn om daar te gaan zwemmen, zeker in de zomermaanden. Ga daarover in gesprek met de Ijsberen.”

“Ik heb geen probleem om die gesprekken terug op te nemen”, reageert Dewandelaere. “Maar laat het duidelijk zijn dat niet mogelijk is het om het openluchtzwembad terug volledig operationeel te maken voor publieke exploitatie. Er is een groot verschil tussen het zwembad exploiteren als club en het zwembad openen voor alle inwoners. Maar ik wil zeker bekijken wat er mogelijk is.”

