Boom bindt strijd aan tegen rondslingerende sigarettenpeuken: “Boetes tot 350 euro”

16-jarige praat over aanval door loslopende rottweiler op Sinksen­foor: “Het baasje had geen controle over zijn hond”

Op de Sinksenfoor in Antwerpen is een 16-jarig meisje uit Wommelgem aangevallen door een rottweiler. In een video die het slachtoffer op TikTok plaatste, is te zien hoe ze daarbij verschillende bijt- en schaafwonden opliep. Ze zal 4 tot 6 weken moeten revalideren. “Het baasje riep het beestje terug, maar hij was bang van zijn eigen hond”, begint Nouha haar verhaal.