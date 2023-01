Boom begeleidt alleenstaande moeders in kwetsbare situaties: “Ze zetten nu al grote stappen vooruit”

BoomBoom is ingestapt in het zogeheten MIRIAM-project. Daarmee worden alleenstaande moeders in een kwetsbare situatie gedurende één jaar intensief begeleid, zowel individueel als in groep. “We weten dat zij het meest kwetsbaar zijn”, zegt casemanager Nadia El Hajouti. “Einddoel is om deze vrouwen te empoweren en versterken.”

Het MIRIAM-project werd de voorbije jaren in meerdere grote steden uitgerold en behaalde mooie resultaten. Vanuit de POD Maatschappelijke Integratie werd budget vrijgemaakt om het programma voor het eerst ook uit te rollen in kleinere gemeenten. Daar speelde Boom graag op in.

“In Boom kampen we met hoge kinderarmoedecijfers en zetten we al vele jaren in op de bestrijding hiervan”, zegt schepen van Sociale Zaken Inge De Ridder (N-VA). “Instappen in het MIRIAM-project was voor ons dan ook een zeer logische keuze. We richten ons hiermee op moeders die in kwetsbare situaties leven. Zij krijgen de kans om gedurende een bepaalde periode zowel individueel als in groep intensieve ondersteuning te krijgen. We zien nu al dat deze vrouwen grote stappen vooruit maken.”

Empoweren

Deze begeleiding neemt één jaar in beslag en gebeurt door casemanager Nadia El Hajouti. “Ik ga letterlijk bij hen thuis langs en vraag waar er geholpen kan worden”, legt zij uit. “We weten uit onderzoek dat alleenstaande moeders het meest kwetsbaar zijn. Ze hebben administratieve vragen, kennen hun rechten niet, hebben problemen met de woning of kinderopvang, enzovoort. Ik kan kort op de bal spelen en met hen mee te gaan naar de verschillende diensten. Einddoel is om deze vrouwen te empoweren, hen te versterken in hun rol als moeder en vrouw en het sociaal isolement te doorbreken.”

Quote Ik kende eigenlijk niemand in Boom, maar nu maak ik deel uit van een leuke groep waarin ik allerlei zaken durf bespreken. Een van de mama’s die wordt begeleid.

Kookworkshop

Een eerste groep van twaalf vrouwen met kinderen tussen 0 en 14 jaar is intussen reeds van start gegaan. Ze komen elke twee weken met de gehele groep samen en plukken daar de vruchten van. De mama’s leren elkaar kennen, bouwen een netwerk uit en leren hun rechten kennen.

“Ik kende eigenlijk niemand in Boom”, zegt een van hen. “Maar nu hebben we een leuke groep waar ik me goed in voel en allerlei zaken durf te bespreken. We gingen al een keer met alle moeders en kinderen op uitstap, waardoor ik me nu ook meer zelfzeker voel om dat eens alleen te doen met mijn kinderen. We organiseerden onlangs een kookworkshop waarbij we allemaal een gerecht klaarmaakten en onze maatschappelijk assistenten van het OCMW uitnodigden. Het was fijn om hen ook eens op een andere manier te ontmoeten.”

Boom verkreeg subsidies om gedurende drie jaar het project uit te rollen. De deelneemsters worden via het OCMW of partnerorganisaties doorverwezen. In september start er een nieuwe groep op.

