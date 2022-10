Bleona (15) werkt één dag in apotheek voor Youca Action Day

Bleona Selmani (15) van 4 Bedrijf en Organisatie ging dan weer aan de slag als apotheekassistente in apotheek Pharmamax in Boom. “Ik wilde vroeger al in een apotheker werken, dus ik vind het heel fijn om hier aan de slag te kunnen gaan”, vertelt ze. “Eigenlijk ben ik hier gewoon op een dag binnengestapt en heb ik het concept van de Youca Action Day uitgelegd. De apotheker was al snel bereid om me hier één dag te laten meedraaien. Wat ik zoal gedaan heb? Facturen klasseren voor de boekhouder, tubes vullen met zelfgemaakte zalf en nu ben ik bezig met de data van de medicatie te checken. Echt een heel toffe eerste werkervaring.”

Ann Van der Auwera, leerkracht Economie van het Atheneum, is trots op haar studenten: “Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich engageren en meewerken aan een duurzame, rechtvaardige en solidaire samenleving. Daarnaast is het voor hen een nuttige eerste werkervaring, want ze zijn nog te jong om ooit al een vakantiejob te hebben gedaan. We willen dan ook de bedrijven in onze regio bedanken om onze leerlingen tewerk te stellen.”