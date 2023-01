Bijna 800 jongeren bouwen oudejaarsfeestje in zaal Den Oven: “Er komt zeker een tweede editie”

Boom/RumstHet grootste nieuwjaarsfeestje van de Rupelstreek? Dat vond het voorbije weekend plaats in zaal Den Oven in Boom. Liefst 780 jongeren kwamen er tot in de vroege uurtjes het nieuwe jaar in feesten.

Zaal Den Oven, aan Hoek 76 bij de Rupel, is doorgaans vooral het decor voor bedrijfsfeesten, beurzen en productvoorstellingen. Maar dat was met oudejaarsavond het voorbije weekend wel even anders. De organisatoren van SL Events pakten er uit met eerste editie van ‘Good Intentions’ om 2023 direct met een feestje in te zetten.

“Het was met een bang hartje dat we naar de fuif toeleefden”, geeft Anna Cornelis van zaal Den Oven toe. “Met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en daarmee onze jongste doelgroep tot nu toe was het bang afwachten wat we mochten verwachten. Maar het was een plezier deze jonge generatie te mogen ontvangen en een plaats te geven om de overgang naar het nieuwe jaar te vieren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 'Good Intentions' toverde Den Oven om tot een bruisende fuifzaal. © SL Events

Tomorrowland

Liefst 780 aanwezigen deden de zaal kolken. “Het was een succes over hele lijn”, zegt Viktor Segers van SL Events. Hij is pas 24, maar deed al onbetaalbare ervaring op met de organisatie van het San Luce-festival op de Lichtfeesten in Reet en schopte het als dj zelfs al tot een van de podia op Tomorrowland.

“Tijdens oudejaarsavond was hier niets te beleven in de regio, waardoor veel jongeren steevast richting Antwerpen trokken. Met ‘Good Intentions’ wilden we dat gat opvullen”, legt hij uit. “We kunnen nu al zeggen dat het een blijver zal worden. Op 31 december 2023 komt er een nieuwe editie. In afwachting willen we ook nog andere evenementen uit de grond stampen. We denken onder meer aan een rockfeestje.”

Volledig scherm 'Good Intentions' toverde Den Oven om tot een bruisende fuifzaal. © SL Events

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.