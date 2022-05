Bib houdt infosessie over smartphones

Oostende/Antwerpen Man (39) komt weg met voorwaarde­lij­ke straf na dodelijke overdosis

Een 39-jarige Antwerpenaar van Wit-Russische origine heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 20 maanden gekregen voor zijn aandeel in een fatale overdosis in Oostende. Een dertiger liet daarbij vorig jaar het leven.

2 mei