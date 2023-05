Bewoners van wijk De Schomme misnoegd over nieuwe parkeerbeleid tijdens Tomorrowland: “Klok wordt jaren teruggedraaid”

Buiten­school­se kinderop­vang in Rumst geeft ouders inkijk in werking

Woon je in Rumst en ben je benieuwd hoe het eraan toegaat in de buitenschoolse opvang van je kinderen? Zet dan 21 juni alvast in je agenda. Die woensdag organiseert Rumst een oudermoment in vier organisaties van buitenschoolse opvang in de gemeente.