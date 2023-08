Antwerps restaurant serveert op Tomorrow­land oestercock­tail zonder... oester

Wie op Tomorrowland geen zin heeft in een hamburger of pizza, kan op het festivalterrein de voetjes onder tafel schuiven bij het Antwerps restaurant Mesa. Met een prachtig uitzicht op de main stage genieten de gasten volop van hoogstaande gerechten. Een wel erg bijzondere cocktail maakt de luxemenu meer dan de moeite waard. “De ‘Oyster No Oyster’ geeft de smaaksensatie van een oester zonder dat we de oester zelf gebruiken. Met dank aan een verse plant uit de kruidenkwekerij van mijn vader”, aldus vindingrijk barman Elias Belmans (29).