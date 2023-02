Bewakingsfirma waarschuwt voor onreglementaire camerabewaking op bouwwerven: “Aannemer kan hoge boetes oplopen”

In de strijd tegen diefstal of vandalisme schakelen steeds meer bouwbedrijven camerabewaking in op de werf. Maar de geplaatste systemen blijken niet altijd in orde met de wettelijke richtlijnen. Het Boomse bewakingsbedrijf BauWatch trekt aan de alarmbel: “Als de regels niet worden gevolgd, dreigen boetes tot 20.000 euro.”

Bouwbedrijven laten dezer dagen regelmatig camerabewaking plaatsen op hun werven. Dat is een goed hulpmiddel om de veiligheid op en rond de werf te verhogen. Maar de wetgever kijkt strikt toe op de privacy bij de beeldverwerking. Worden de regels niet gevolgd, kunnen bouwbedrijven bijzonder hoge boetes oplopen.

Twee procent van openbare weg

“Indien de voorwaarden voor het plaatsen en gebruiken van camera’s niet worden nageleefd, kan een geldboete opgelegd worden tot 10.000 euro. Bij een schending van de regels inzake verboden beelden of de toegang tot de beelden, kan de boete zelfs oplopen tot 20.000 euro”, zegt Laurent Cauvin. Hij is managing director bij het Boomse bewakingsbedrijf BauWatch, dat met meer dan 600 cameramasten actief is in België.

De reeks voorschriften waaraan je moet voldoen, is lang. Cauvin geeft een voorbeeld: “Bij camerabeveiliging is de installateur van het systeem verplicht om een projectie in en rond de site te maken. Maximaal twee procent van de openbare weg mag immers in beeld komen. Camera’s moeten daarom doordacht geplaatst worden en hun actieradius moet zich beperken tot de zone waar ze beelden van de werf en mogelijke onregelmatigheden moeten detecteren.”

Quote Waar worden de beelden bewaard en hoelang? De Europese privacyre­gels hebben hier een duidelijk kader voor bepaald Laurent Cauvin

Signalisatieplicht

Daarnaast heeft een opdrachtgever een meldingsplicht bij de politiediensten wanneer hij camerabeveiliging op een terrein wil installeren. “Dat moet ten laatste de dag voor de installatie van de camera’s gebeuren. Bij alle toegangspunten voor werknemers en bezoekers geldt ook een signalisatieplicht: ze moeten op de hoogte worden gebracht dat ze gefilmd kunnen worden. Dat doe je met het daarvoor bestemde pictogram, zoals voorgeschreven door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.”

En dan komt er nog een taak bij: de beeldverwerkingsverantwoordelijke - de persoon die beslist heeft om bewakingscamera’s te plaatsen - is verplicht om een register bij te houden van alle beeldverwerkingsactiviteiten. “Wie bekijkt de beelden of wie maakt het beveiligingsplan op? Waar worden de beelden bewaard en hoelang? De Europese privacyregels hebben hier een duidelijk kader voor bepaald”, stipt Cauvin aan.

Professionele partner

Wie het correct wil aanpakken, verdiept zich dus best goed in de wetgeving. Of laat zich bijstaan door een professionele partner. “Met BauWatch kunnen wij de cameradetectie installeren, je begeleiden bij alle formaliteiten en de beveiliging snel en eenvoudig overnemen”, zegt Cauvin. “Als men in onze meldkamer ziet dat er zich iemand op de werf bevindt, kan die persoon worden aangesproken via luidsprekers die in de bewakingsmasten zijn geïntegreerd. Indien nodig kan ook onmiddellijk de politie of een externe beveiligingsdienst worden ingeschakeld.”

Meer info hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.