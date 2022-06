Bar Hasart in park klaar voor grote opening: “Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen”

BoomBar Hasart opent op vrijdag 24 juni opnieuw de deuren. De uitbating is deze zomer in handen van Victor De Clercq en Geert Verheyden, die in Edegem ook al Kaffée Allée en Bar Bos runnen. “We willen hier een gezellige plek van maken voor alle generaties, van 0 tot 99.”

Net voor de start van de zomervakantie zwaait Bar Hasart, de zomerbar aan de speeltuin in het gemeentelijke park, goed en wel de deuren open. “We hadden al eens opengedaan tijdens de Plantendag van De Schorre”, zeggen uitbaters Victor De Clercq en Geert Verheyden. “Dat was een goede gelegenheid om alles eens uit te testen en al eens kennis te maken met de buurt. De afgelopen weken hebben we nog wat zaken gefinetuned en nu zijn we helemaal klaar om van start te gaan.”

Volledig scherm De shelter is een meerwaarde. © Tessa Kraan

Victor en Geert zijn allerminst aan hun proefstuk toe. Het duo baat in Edegem ook al Kaffée Allée en Bar Bos uit. “We gaan het goede van de beide zaken samenbrengen in Bar Hasart”, nemen ze zich voor. “Wat we zeker behouden, is de shelter van zo’n 225 vierkante meter, die ons de mogelijkheid geeft om een groot deel van het terras te overdekken. Verder zetten we in op laagdrempeligheid, toegankelijkheid en gezelligheid. Alle generaties, mensen van 0 tot 99 jaar, moeten zich hier thuis kunnen voelen.”

Naast een uitgebreide drank- en snackkaart willen Victor en Geert ook uitpakken met een aantal activiteiten. “We denken dan onder meer aan een concertje of een kinderdag, met springkastelen en grime. We willen bij de buurt aftoetsen waar er precies nood aan is. We willen hier ook het concept van onze open barbecue introduceren. Daarbij ontleen je gratis een van onze barbecues en breng je zelf je eigen vlees mee. De enige voorwaarde is dat je de drankjes van ons afneemt. Ideaal voor mensen die geen tuin of terras hebben en toch eens willen barbecueën.”

Bar Hasart is alle dagen open behalve maandag en dinsdag. Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten in Bar Hasart, kan de Facebookpagina volgen.

Volledig scherm Bar Hasart aan de speeltuin in het park. © Tessa Kraan

