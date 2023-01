Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Boom nog geld kan afhalen

Antwerpen Antwerpen blijft winkelstad bij uitstek, maar grote overrompe­ling op eerste soldenza­ter­dag blijft uit: “Mensen moeten kiezen tussen een nieuwe sjaal of een cocktail bij het aperitief”

Traditiegetrouw is het de eerste zaterdag van het nieuwe jaar bijzonder druk in Antwerpen. Dat is dit jaar niet anders, al was er door de solden, kerstmarkt én het goede weer een grotere overrompeling verwacht. Wij trokken de stad in op soldenzaterdag en zagen een shift in het consumentenpatroon: “Deze week doen we goede zaken, al staan we nog lang niet op het niveau van 2019.”

8 januari