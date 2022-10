‘Army Camp’ strijkt hele weekend neer in De Schorre: “We dompelen bezoekers onder in dagelijks leven van WO II-militairen”

“We bouwen het legerkampement zo realistisch mogelijk na. De bedoeling is om bezoekers kennis te laten maken met het dagelijks leven van de militairen tijdens WO II. Daarbij willen we zo breed mogelijk gaan en alle aspecten van het militaire leven aan bod laten komen. Zo zorgen we voor voertuigen en displays van legermateriaal, meer dan 100 re-enactors die soldaten uitbeelden én live optredens met muziek uit de oorlogsjaren”, duidt organisator Frank Clinckemaillie (61), die ook zelf komend weekend in de huid kruipt van een WO II-soldaat.

De afgelopen jaren streek ‘Army Camp’ onder meer neer in Kallo en Breendonk. Daar lokte het meer dan 1.000 bezoekers. Nu is het grote legerkampement voor de eerste keer te gast in De Schorre, waar de re-enactors neerstrijken op en rond het Vlinderplein. “Ik ben zelf van Londerzeel en ken het recreatiedomein goed”, zegt Clinckemaillie. “Na een paar goede gesprekken hebben we een samenwerking op poten kunnen zetten. We hopen om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.”

Het legerkampement met meer dan 100 re-enactors, een 50-tal militair-historische voertuigen en een 45-tal tenten is het hele weekend gratis te bezichtigen. Maar wie het muzikale luik wil bijwonen, betaalt 10 euro inkom. Op het programma staan onder meer optredens van The New Tremblers, een tributeband van The Shadows, de French Captain, die liedjes brengt uit de Tweede Wereldoorlog, en Miss Elise, die zal worden bijgestaan door een vierkoppige band.

‘Army Camp’ is open op vrijdag vanaf 19 uur en op zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Meer info is hier te vinden.

