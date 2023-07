Appartementen in Boom blijven duurder worden, huizenprijzen stagneren

Op bezoek in het door zonnebloem­pit­ten geteister­de Willebroek: “Op school werden ze verboden omdat het afval overal bleef liggen”

Heeft Willebroek echt een probleem met uitgespuwde zonnebloempitten? Een ploeg van onze redactie bracht woensdag een bezoek aan het centrum van de kanaalgemeente nadat het bestuur een campagne lanceerde om het probleem van de “bevuilende pitten” aan te pakken. Gestruikeld zijn we niet over de schilletjes, maar we zagen ze effectief wel haast overal liggen tussen de straatstenen.