Animatie, volksrestaurant en livemuziek: Noeveren maakt zich op voor jaarlijkse kermis

Niel/Schelle Fiberklaar start met aanleg van glasvezel­net­werk in Niel en Schelle

Fiberklaar is van start gegaan met de aanleg van zijn open glasvezelnetwerk in Niel en Schelle. In de twee gemeenten samen plant Fiberklaar 8.748 huisaansluitingen, goed voor 78,34 kilometer aan glasvezelkabel. De werken zouden in maart 2023 afgerond moeten zijn.

17 juni