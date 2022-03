Alles in gereedheid voor komst van schapen in Lamotlei

Willebroek Ook in 2022 geen carnavals­stoet in Willebroek: “Voor onze 75ste editie willen we groot kunnen uitpakken”

Er zal ook in 2022 geen carnavalsstoet door de straten van Willebroek trekken. “We willen van onze 75ste editie graag een groot feest maken, en daar is het nu te laat voor. We mikken dus op maart 2023”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

