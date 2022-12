Alcoholverslaafde vrouw die agent beet krijgt een jaar voorwaardelijke celstraf

7 oktober vorig jaar was de eerste keer dat een ploeg van PZ Rupel moest ingrijpen bij de woning van Jessica. Die dag werden ze tot twee keer toe opgeroepen omdat ze zich ‘moeilijk had gedragen’ en dronken was. Bij de tweede tussenkomst reageerde ze erg kwaad en begon ze de agenten zelfs te slaan en te stampen.

Twee maanden later, op 11 december, werd de politie opnieuw opgeroepen. Deze keer was het haar partner die de politie belde. Ze was wederom dronken, had woedeuitbarstingen en toonde zich volkomen onhandelbaar. Toen de politie haar aanmaande om, gezien de toen geldende covid-maatregelen, afstand te houden, wilde ze dit niet doen. Eén van de inspecteurs gebaarde met zijn arm om haar op afstand te houden, waarop Jessica reageerde met een elleboogstoot.

Alcoholverslaving

Nog een maand later, op 12 januari, was de politie nogmaals op post. Ditmaal bedreigde Jessica de agenten en beet ze zelfs één van de inspecteurs. Toen ze verhoord werd, vertelde ze dat een alcoholverslaving had en dat ze een heel ander persoon werd wanneer ze gedronken had. Ze gaf aan nooit de bedoeling te hebben gehad politieagenten kwaad te doen en bood haar excuses aan.

Ondanks het schuldinzicht, nam de rechtbank de feiten bijzonder serieus. “Dit getuigt van een agressieve ingesteldheid onder invloed van alcohol en een gebrek aan eerbied voor de integriteit van ordehandhavers, die instaan voor de veiligheid van alle burgers,” zo stond te lezen in het vonnis. “Dergelijke feiten vormen een onnodige extra belasting voor de ordediensten en vereisen een streng signaal”

Jessica kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, evenals een boete van 800 euro. Ze zal zich ook moeten laten behandelen voor haar verslaving.

