Al 350 fijnproevers ingeschreven voor ‘mogelijk laatste’ Resto à l’Eau

Vrijdagavond wordt de Heldenplaats opnieuw ingepalmd door Resto à l’Eau. Het culinaire evenement wist dit jaar een recordaantal deelnemende restaurants te strikken: Bistro Ivan, Den Boom, Thai Lounge, Trattoria De Kaai, De tuin van de Kleine Chef én restaurant Salpicon. Nieuw is dat er deze editie ook een gastrestaurant is met Mesa, het restaurant van Tomorrowland in Antwerpen. Gastchef en ‘meter’ van het event is Anne-Sophie Breysem, gewezen ‘lady chef of the year’, verbonden aan Njam! en de chef achter sterrenrestaurant Ansoler in Hasselt.

De afgelopen weken gingen de vouchers voor Resto à l’Eau vlot over de toonbank. Momenteel hebben zich al zo’n 350 fijnproevers zich ingeschreven om vrijdagavond op de Heldenplaats te komen smullen. “Zoals verwacht waren de vouchers van Mesa in geen tijd uitverkocht. Ook Den Boom en Trattoria Kaai blijven bestsellers onder de deelnemers en dat terwijl het menu nooit vooraf bekend is”, klinkt het bij de organiserende Kaaimannen.

Stukje magie

Wie nog geen menu aankocht bij een van de deelnemende restaurants, kan vrijdag vanaf 18 uur nog ter plekke losse vouchers aankopen. Het eten wordt tussen 19 en 22 uur geserveerd. Wie graag ook de late night shopping in Boom meepikt, kan zijn aankopen bewaakt in bewaring geven in de ‘pakjesvestiaire’ op de Heldenplaats.

“Je kan altijd langskomen om iets te drinken of een aantal gangen mee te pikken. Met uitzondering van Ansolder zal je bij alle restaurants nog kunnen aanschuiven voor een gerecht. Tijdens het eten zorgen we voor een muzikale verrassing, een vleugje circus en een stukje magie, eigen aan ons straattheaterfestival Theater aan Twater. Vanaf 22 uur tot middernacht zorgen we ook nog voor wat dansmuziek. Het belooft dus weer een fantastische editie te worden, mogelijk ook de laatste. Wie er nog bij wil zijn, is dus gewaarschuwd.”

Het concept, met een aantal lokale koks die een signature dish serveren van hun restaurant, is nochtans een groot succes. “We kregen zelfs al aanvragen van andere steden om daar een soortgelijk evenement op poten te zetten. Maar we veranderen al eens graag van idee. Daar zijn we bij de Kaaimannen bekend voor.” (lacht)

