Actrice Loes Van den Heuvel geëerd met muurportret: “Ik sta te trillen van ontroering”

Boom Na Bobbejaan Schoepen in mei heeft nu ook ex-Bomenaar Loes Van den Heuvel, vooral bekend als Carmen uit F.C. De Kampioenen, een muurportret gekregen in Boom. De twee werken van graffiti-artiest Bart Smeets (Smates) werden zaterdag met een parade officieel ingehuldigd. Van den Heuvel was zichtbaar ontroerd toen ze haar zwart-witafbeelding zag.

Streetart wint meer en meer aan populariteit. Dat is ook het geval in Boom. Intussen telt de gemeente aan de Rupel al vijftien werken. Ook verdienstelijke ex-Bomenaars worden in beeld gebracht om de kunststijl nog meer in de aandacht te brengen. Die eer was als eerste weggelegd voor de inmiddels overleden Modest ‘Bobbejaan’ Schoepen. De liedjeszanger en entertainer werd in Boom geboren en getogen. Hij werd in 2009 ereburger van de gemeente en gaf zijn allerlaatste optreden in de schouwburg van Boom. Met financiële steun van vzw Kaaimannen liet het lokaal bestuur de internationaal gerenommeerde Bart Smeets een muurportret creëren aan de zijmuur van supermarkt Alvo Superpost op de Antwerpsestraat.

Sinds mei kleurt het kunstwerk het straatbeeld. Intussen is er in het dorpscentrum een tweede enorm muurportret opgedoken, namelijk op de zijmuur van een oude elektriciteitscabine op het kruispunt van Hoek en de Bassinstraat. De knappe creatie is een eerbetoon aan Loes Van den Heuvel.

Quote Deze erkenning maakt heel veel los. Ik woon hier niet meer, maar vandaag voel ik een grote verbonden­heid met mijn roots Loes Van den Heuvel

‘Bijzonder natuurgetrouw’

Nu de coronamaatregelen het wat meer toelaten, nodigde het gemeentebestuur en vzw Kaaimannen Bobbejaans familie en Loes Van den Heuvel met haar familie en vrienden uit voor een stoet langs de twee muurportretten. Muziek van de mini-fanfare De Rustende Moeders en blaasbellen van straattheatercollectief Ron Jaluai zorgden voor een feestelijke toets. De eerste halte vormde het muurportret van Bobbejaan. Eigenlijk is het een zwart-witafbeelding van de iconische foto van Bobbejaan met zijn witte Stetsonhoed, die genomen werd door Johannes Vande Voorde. “Mijn vader was toen aan zijn einde, maar hij had zijn fierheid nog. Het muurportret is heel indrukwekkend. Bijzonder natuurgetrouw. Deze muur is ook perfect gekozen”, zegt Bobbejaans oudste zoon Bob (59). “Mijn vader verhuisde van Boom naar Meise om daarna permanent in Bobbejaanland te wonen. Maar hij sprak nog veel over Boom.”

Volledig scherm Het muurportret van Bobbejaan Schoepen werd feestelijk ingehuldigd © Klaas De Scheirder

Als tussenstop greep vzw Kaaimannen de kans om De Witte GrOlifant aan het publiek voor te stellen. De nieuwe theaterinstallatie is nog maar voor tachtig procent af, maar oogt nu al bijzonder spectaculair. De ogen kunnen al bewegen. Ook kan de olifant van vier meter hoog en zes meter lang al steigeren. “Het is de bedoeling dat we met Rani gaan rondtoeren langs theaterfestivals”, zegt voorzitter Peter De Ridder. De opbrengst gaat naar het sociaal circus Kummelé van de vzw.

Grote verbondenheid

Na dat schouwspel was het tijd om het muurportret van Loes Van den Heuvel te bewonderen. Tranen in de ogen kreeg de actrice toen ze het kunstwerk zaterdag voor het eerst in het echt zag. “Fantastisch. Geweldig. Ik ben ontroerd”, zegt ze. “Eerst geloofde ik het niet toen mijn toestemming gevraagd werd voor een muurportret van mij. Deze erkenning maakt heel veel los. Ik sta te trillen van ontroering. Mijn ouders en grootouders zouden heel fier zijn. Het muurportret is erg geslaagd. Mijn ziel en persoonlijkheid zitten erin. Het zwart-wit geeft echt klasse. Ik koester dit voor eeuwig en altijd. Ik woon hier niet meer, maar vandaag voel ik een grote verbondenheid met mijn roots. Een schitterende jeugd heb ik hier gehad.”

Ooit traden Bobbejaan Schoepen en Loes Van den Heuvel nog samen op. “Toen ik adolescent was, kwam ik mee dansen en zingen in het showgedeelte van Bobbejaan. Bovenop zijn zolder had hij hemden en kostuums van zijn shows die hij zou wegdoen. Ik heb er stiekem twee gepikt. Die zijden hemden heb ik lang gedragen”, onthult Loes Van Den Heuvel nog een geheim.

Weduwe Van Enschodtbrug

Het gemeentebestuur heeft al plannen voor een volgend kunstwerk. “We gaan ook de Weduwe Van Enschodtbrug (gebruikt door de geallieerden in WOII om Boom vanuit Klein-Willebroek te bereiken, afgebroken in 1946, red.) laten weergeven in street art”, vertelt cultuurschepen Inge De Ridder (N-VA), die meegeeft dat een Instagramroute langs de street art in Boom in wording is.

Volledig scherm Schepen Inge De Ridder in gesprek met Loes Van den Heuvel, die naast Bobbejaans zoon Bob wandelt © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De muurschildering van Bobbejaan Schoepen in Boom © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De mini-fanfare ‘De Rustende Moeders’ zorgde voor een streepje muziek © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De Witte GrOlifant van vzw Kaaimannen is bijna af © Klaas De Scheirder