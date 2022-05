Academie start met inschrijvingen voor volgend schooljaar

De Academie Boom, met vestigingsplaatsen in Boom, Rumst en Puurs-Sint-Amands, kan opnieuw uitpakken met een uitgebreid aan aanbod aan cursussen speciaal voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elk jaar zetten er zo’n 200 nieuwe leerlingen hun eerste stappen in het domein muziek of woordkunst-drama. Wie kennis wil maken met het aanbod: de Academie organiseert in de maand juni verschillende proeflessen.

Nieuw in het aanbod voor het nieuwe schooljaar is de opleiding Muziekcultuur ‘Genieten van muziek’. “Een gepassioneerd leraar dompelt je twee uur per week onder in de fascinerende wereld van de muziek. Hoofdzakelijk gaat het over een klassiek repertoire maar ook andere stijlen komen aan bod. Regelmatig heb je zelfs de kans een concert, museum of operahuis te bezoeken”, aldus schepen van Onderwijs Inge De Ridder (N-VA).