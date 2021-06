A12 afgesloten door hevige regenval: brandweer moet water onder brug wegpompen

Boom 76 procent Bomenaars voelt zich gelukkig, maar slechts 23 procent heeft vertrouwen in zijn bestuur

16 juni Ongeveer drie vierde van de Bomenaars voelt zich gelukkig en is tevreden over zijn buurt. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Slechts 23 procent heeft echter vertrouwen in het gemeentebestuur. Ook nog opvallend: de kinderarmoede en de criminaliteitsgraad ligt nergens in Vlaanderen hoger dan in Boom.