800 leerlingen tonen kennis over het verkeer en fietsvaardigheden in verkeerspark

Boom Nieuw erfgoedbe­heers­plan legt krijtlij­nen vast voor Noeveren: “Er komt géén bebouwing aan het water”

De gemeenteraad van Boom heeft de definitieve versie van het erfgoedbeheersplan van Noeveren goedgekeurd. Dit plan moet de industriële, archeologische en historische karakteristieken van de Boomse wijk voor de komende 24 jaar beschermen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Dewandelaere (CD&V) wil nog geen uitspraken doen over toekomstige ontwikkelingen, maar is wel duidelijk over één zaak: “Er komt géén bebouwing aan het water. Dat willen we hier absoluut niet.”

3 mei