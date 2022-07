36-jarige bestuurder zwaargewond na vechtpartij bij Tomorrowland: “Vijf mensen opgepakt voor verhoor”

Rumst “Welkom in ons Reet”: organisato­ren van Brooikens­dag halen weer bekend spandoek boven

Het is eens iets anders dan een Tomorrowlandvlag of een Vlaamse leeuw. Aan de parochiekerk van Reet wappert sinds kort weer het inmiddels beruchte spandoek ‘Welkom in ons Reet’.

15 juli