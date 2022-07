359 foutparkeerders betrapt tijdens eerste Tomorrowland-weekend

Op sociale media uiten heel wat inwoners kritiek op het verkeersplan met de groene en oranje zones dat van kracht is tijdens Tomorrowland. Volgens de ene worden er te weinig mensen in de zone gelaten en wordt er te streng gecontroleerd, volgens de andere staan er te net veel buitenlandse auto’s in de zone. Feit is dat de gemeenschapswachten die dagen acht uur op pad zijn geweest. Daarbij hebben ze 359 ‘bestuurlijke verslagen’ opgesteld voor wagens die op straat stonden geparkeerd met geen of met een foute kaart.